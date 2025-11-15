Cisterna, inaugurato il Giardino di Piazza XIX Marzo e la Fontana Biondi

Cisterna di Latina ritrova uno dei suoi spazi più simbolici con l’inaugurazione del Giardino di Piazza XIX Marzo e della restaurata Fontana Biondi, restituiti alla città in una veste nuova, curata e profondamente legata alla memoria collettiva. La cerimonia, molto partecipata e accompagnata dalle esibizioni del soprano Marzia Iuculano, del tenore Paolo Mascari e della Banda Musicale “Città di Cisterna”, ha sancito l’apertura ufficiale di quello che sarà d’ora in poi il “Salotto della Città”.

«Oggi ridiamo forma, voce e identità al cuore della nostra città», ha dichiarato il sindaco Valentino Mantini, sottolineando come il progetto rappresenti non soltanto un intervento urbanistico, ma un vero atto di rinascita civica. Il nuovo giardino interpreta la visione della “Città del Noi”, riportando al centro della scena urbana la storia, a partire dal ricordo del 19 marzo 1944, e la figura della dea Feronia, oggi di nuovo pienamente valorizzata e illuminata sulla Fontana Biondi.

La riqualificazione rientra nell’ambito dei progetti PNRR che stanno ridisegnando Cisterna con undici opere per un investimento complessivo di 28 milioni di euro. Alla cerimonia erano presenti ex sindaci, autorità civili e militari, associazioni, studenti e cittadini, insieme ai progettisti Elisabetta Ricci e Franco Ianiri, che hanno illustrato le scelte architettoniche alla base della nuova piazza-giardino. Tra i momenti più sentiti anche la visita all’Albero di Pietra Spezzato, simbolo del passato bellico della città, dove è stata scoperta una targa con una frase di Antonio Parisella.

Il pomeriggio si è concluso con una visita guidata al nuovo giardino e con le note della banda musicale che hanno accompagnato l’incontro spontaneo di tanti cittadini, tornati a vivere uno spazio che oggi si presenta come un luogo di comunità, bellezza e condivisione.