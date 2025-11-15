Schianto su via Epitaffio, morto sul colpo un uomo di 51 anni

Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, su via Epitaffio a Latina. Un motociclista di 51 anni ha perso la vita in seguito a uno schianto contro un albero. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso dei sanitari giunti sul posto con ambulanza ed elicottero: il centauro è morto sul colpo. Secondo la testimonianza di un altro utente della strada, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto, per cause ancora da accertare, quando poco dopo l’incrocio con strada Congiunte, in direzione di Latina Scalo, è finito fuori strada. Per gli accertamenti sulla dinamica e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Locale, che sta ricostruendo ora la sequenza del tragico sinistro.