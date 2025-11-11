Con Latina Movement l’alta Formazione Coreutica arriva nel capoluogo

Arriva a Latina una giornata dedicata alla danza, alla formazione e all’arte del movimento. Domenica 30 novembre 2025, a partire dalle ore 09.00, il Teatro D’Annunzio di Latina ospiterà “LATINA MOVEMENT – Stage Intensivi di Formazione Coreutica”, evento che riunirà maestri di fama internazionale e danzatori provenienti da tutto il territorio. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Balletto di Latina, Centro Danza Don Bosco, Centro Danza Isadora, Il Palcoscenico e Non Solo Danza – tra le più importanti scuole di danza attive nel panorama coreutico cittadino – unite dal desiderio comune di offrire un’occasione di crescita e confronto di altissimo livello a tutti gli amanti della danza.

Protagonista della giornata sarà Martino Müller, coreografo di fama mondiale e autore delle iconiche coreografie del musical “Notre Dame de Paris”, che guiderà uno dei moduli principali dello stage.

Accanto a lui, tre nomi di spicco della scena italiana: Andrea La Rossa, Federica Di Meo e Annamaria Salzano che condurranno laboratori dedicati alle diverse discipline della danza, dal classico al contemporaneo.

“Portare a Latina maestri di questo calibro significa dare ai nostri giovani danzatori la possibilità di studiare con figure di riferimento internazionale, senza dover uscire dalla propria città” – dichiarano gli organizzatori. – “È un’occasione unica di formazione e un incontro che contribuisce alla crescita culturale e artistica del territorio”.

Nel foyer del Teatro, alle ore 18.30, sarà ospitata inoltre la presentazione del libro di Lia Calizza e Gerardo Porcelluzzi, dal titolo: “Didattica della danza classico-accademica” – AudinoEditore. Sarà presente l’autrice, Lia Calizza, docente del Teatro dell’Opera di Roma, che offrirà un momento di riflessione sul valore formativo dell’arte coreutica e sul ruolo della danza nella crescita personale e collettiva.

LATINA MOVEMENT” si propone come un momento di crescita formativa e culturale per la comunità, ponendo Latina al centro di una rete di scambio artistico e professionale nel panorama nazionale e internazionale della danza.

Il progetto mira a:

Promuovere l’accesso alla formazione coreutica di qualità nella città di Latina;

Offrire ai giovani danzatori l’opportunità di studiare con maestri di fama internazionale;

Valorizzare gli spazi culturali cittadini come luoghi di produzione e formazione artistica;

Stimolare la crescita culturale e sociale della comunità attraverso eventi aperti e inclusivi.

Il progetto si svolge in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Latina e si inserisce nella programmazione culturale del Teatro Comunale ‘Gabriele D’Annunzio’ Liberi di scegliere.

Info:

È possibile prenotarsi presso le segreterie delle scuole di danza di riferimento.

Prenotazioni:

– 3493545187 Centro Danza Don Bosco

– 3518063308 Il Palcoscenico

– 3711781728 Non solo Danza

– 3792019519 Centro Danza Isadora

– 3939465282 Balletto di Latina