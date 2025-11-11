Al D’Annunzio di Latina “La fabbrica degli Innocenti” di Gianluca Nuzzi

Le luci del D’Annunzio si accendono per un nuovo appuntamento con gli Incontri speciali della stagione teatrale 2025/2026. Sul palco, sabato 15 Novembre alle 21, salirà il giornalista e conduttore televisivo Gianluigi Nuzzi porta uno spettacolo-inchiesta intenso e provocatorio: La fabbrica degli innocenti. Un viaggio tra i grandi casi giudiziari italiani per scoprire come il sistema mediatico costruisce verità alternative e nuove vittime, in un tempo in cui la gogna pubblica si consuma sotto i riflettori. Un racconto che mescola giornalismo, teatro e verità scomode, tra documenti, testimonianze e immagini reali.