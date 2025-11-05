Crediti fasulli rivenduti più volte, sequestrati immobili anche a Latina

LATINA – Terreni e box auto che si trovano a Latina e fanno parte di un vasto patrimonio, sono stati sequestrati a un professionista residente a Roma e all’amministratore di fatto di una società piacentina ritenuti responsabili dei reati di indebita compensazione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in concorso con altri 10 indagati, tra amministratori di fatto e rappresentanti legali di dieci imprese, dislocate nel Lazio e in Campania, tutte coinvolte in un articolato e ben strutturato meccanismo fraudolento in danno dell’Erario.

Dopo le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Piacenza è emersa l’esistenza di uno schema ideato e diretto dal professionista, basato sulla creazione di crediti fiscali “fasulli”, “completamente inesistenti ab origine, riconducibili a “canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda”. Tali crediti sono stati successivamente “rivenduti”, attraverso strumentali alienazioni “a catena”, effettuate in un brevissimo lasso temporale da società di comodo interposte, salvo poi essere acquistati e indebitamente utilizzati in compensazione da diverse aziende per il pagamento di propri debiti tributari, tra le quali anche una società piacentina, attiva su tutto il territorio nazionale, assegnataria anche di molteplici appalti pubblici, responsabile di avere acquistato e indebitamente compensato crediti inesistenti per un importo pari a € 1.150.000. La simulata catena di compravendita dei falsi crediti d’imposta, per un ammontare complessivo di € 5.100.000, operata dalle diverse società di comodo coinvolte, ha avuto anche il fine di rendere ancor più difficoltosa l’individuazione della loro qualificazione illecita, nel tentativo di allontanare e, al contempo, limitare in capo alle aziende destinatarie finali un eventuale diretto coinvolgimento”, spiegano dalle Fiamme Gialle.

Inoltre, dagli ulteriori accertamenti finanziari svolti dalle Fiamme Gialle piacentine “è stato possibile riscontrare come gli importi versati per “simulare” l’acquisizione del credito d’imposta venissero prontamente “bonificati” in favore di talune società, rappresentate da prestanome anche con precedenti penali specifici, collegate all’organizzazione criminale casalese, le quali, a loro volta, hanno proceduto al trasferimento immediato delle somme di denaro in paesi esteri non cooperativi in materia di antiriciclaggio, quali ad esempio la Cina”.

All’esito delle indagini la Procura della Repubblica ha disposto il sequestro, nei confronti del professionista oltre che dell’amministratore di fatto della società coinvolta, di crediti d’imposta inesistenti non ancora monetizzati, di disponibilità finanziarie giacenti su conti correnti societari e personali, di un immobile ubicato in Costa Smeralda, nella nota località turistica di Arzachena (SS), di quattro terreni e un box auto, situati rispettivamente a in provincia di Latina e di Avellino, per un importo complessivo di oltre 5 milioni di euro.