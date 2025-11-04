Aprilia, armato di taglierino e fuori controllo in un supermercato, arriva la Polizia

APRILIA – Paura in un supermercato di Aprilia dove la Polizia è intervenuta ieri sera dopo la segnalazione di un uomo agitato armato di taglierino. Giunti sul posto gli agenti hanno individuato un uomo in evidente stato di alterazione che, alla vista della pattuglia, ha assunto un atteggiamento ostile e ha tentato di sottrarsi al controllo. L’uomo è stato bloccato e, a seguito della perquisizione, trovato in possesso di due taglierini.

Dalle testimonianze raccolte è emerso che poco prima dell’arrivo della Polizia aveva avuto un acceso diverbio con il personale del supermercato e con un agente di Polizia fuori servizio intervenuto per calmare la situazione. Durante l’episodio, rivolto minacce ai presenti e danneggiato parte dell’arredo del punto vendita, per poi estrarre un taglierino all’esterno dell’esercizio commerciale.

L’uomo, risultato gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato portato in Commissariato e denunciato in stato di libertà per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.