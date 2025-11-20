Ex Mercatino di via Verdi, il sindaco Celentano: “Via libera alla riqualificazione”

LATINA -Ieri l’operazione di sgombero dell’ex mercatino di Via Verdi a Latina, via libera alla riqualificazione, lo ha detto il Sindaco di Latina Matilde Celentano. “Con l’aggiudicazione dell’immobile dell’ex mercatino di via Verdi e lo sgombero di ieri dello stabile da parte della Polizia Locale, il progetto di riqualificazione potrà finalmente prendere il via, con nuovi servizi sanitari. Un investimento di oltre 2,1 milioni di euro per la ristrutturazione e l’ammodernamento dei locali, oltre che dell’area circostante, finalizzato alla realizzazione di un centro clinico diagnostico e terapeutico di primo livello, dotato di ambulatori specialistici, servizi di diagnostica per immagini e fisioterapia.

Restituire al decoro l’immobile comunale per destinarlo a servizi in favore della comunità è un obiettivo che come Sindaco mi sono posta sin da subito, perché l’annoso degrado in quest’area a ridosso dell’ospedale non era più tollerabile.

Non è stato facile trovare la soluzione. Dopo la rinuncia della Asl, che nel passato aveva manifestato interesse per lo stabile, l’amministrazione comunale ha dovuto ripetere la procedura ad evidenza pubblica per ben due volte. L’aggiudicazione è andata in favore della Eupaxx spa, con la quale come Comune abbiamo firmato il contratto di concessione il 7 novembre ultimo scorso. Una firma ‘storica’, in favore di una riqualificazione giustamente sollecitata, a ripetizione, dai cittadini. Una risposta concreta, dovuta alla determinazione dell’amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare e che è riuscita a centrare l’obiettivo laddove altre non erano riuscite. L’operazione della Polizia Locale, eseguita ieri con il supporto degli uffici comunali competenti – colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale intervenuto, agenti, funzionari e dirigenti – rappresenta l’ultimo miglio per la realizzazione del progetto da parte della società titolare del contratto di concessione ventennale”.

In foto la firma del contratto di concessione avvenuto l’11 Novembre