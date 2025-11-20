Latina. Cordoglio per la scomparsa di Don Gianni Paoletto

LATINA – Si è spento all’età di 86 anni nella sua abitazione di Latina Don Gianni Paoletto. Il rito delle esequie, presieduto dal vescovo Mariano Crociata, sarà celebrato sabato 22 novembre, alle ore 10.30, presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, a Latina.La salma sarà accolta presso la stessa chiesa del Sacro Cuore di Gesù, dalle ore 10.00 di domani 21 novembre 2025, così da consentire la visita e le preghiere dei fedeli che numerosi lo hanno conosciuto in questi anni

Don Gianni Paoletto fu ordinato a Pomezia il 27 giugno 1965, proveniente dalla provincia di Vicenza, dove è nato il 19 dicembre 1938. Dopo aver completato gli studi al Seminario di Anagni per conto dell’Ordinariato militare, iniziò poi come Viceparroco a Santa Maria Assunta, a Cisterna di Latina, poi nel 1971 divenne Parroco a Le Castella, una frazione di Cisterna di Latina, un’esperienza molto formativa dal punto di vista pastorale, come ha raccontato in diverse occasioni. A Cisterna di Latina ebbe modo anche di insegnare religione cattolica nelle scuole medie cittadine.

Nel 1985 fu nominato membro del Collegio dei Consultori, per arrivare al 1987 quando fu trasferito a Latina come Parroco di Santa Chiara.

Durante questo periodo, oltre a diventare assistente ecclesiastico dell’Agesci, dal 1993 al 1996 fu nominato Vicario Foraneo di Latina. Nel 1998, un altro trasferimento sempre a Latina, quando divenne Parroco di San Pio X e del Sacro Cuore di Gesù. Concludendo il suo servizio “attivo” nel 2012, come prescritto dal Diritto canonico, è rimasto già dal 2012 come Vicario parrocchiale sempre al Sacro Cuore, nonostante stesse iniziando ad affrontare alcuni problemi di salute. Solo a giugno scorso aveva festeggiato i 60 anni di ordinazione presbiterale.