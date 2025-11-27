Fondi, all’ingresso del Gobetti l’opera di street art di Domenico Tirino e Caterina Ceccarelli

FONDI – Un’opera d’arte urbana firmata dagli street artist Domenico Tirino e Caterina Ceccarelli è stata inaugurata ieri a Fondi all’ingresso dell’IIS Gobetti – De Libero in Via Gobetti, nell’ambito del progetto “25Novembre”, promosso dall’Associazione “Il Quadrato Fondi – APS” in collaborazione con Enti e Istituzioni, Associazioni e Cittadini. Un messaggio alla città e soprattutto alle giovani generazioni per dire “no” alla violenza sulle donne.

“Domenico Tirino e Caterina Ceccarelli hanno accolto il nostro invito e nonostante il maltempo sono riusciti a completare il Progetto nei tempi prefissati. Artisti che hanno ricevuto parole di ringraziamento e applausi da tutti i presenti, perché hanno saputo trasmettere un concetto fondamentale, che è quello della fragilità di un Amore che può diventare Violenza – racconta il presidente dell’Aps, Alessio Loborgo – . Una tela pubblica che ora è diventata un messaggio di forte impatto sociale e culturale. Il Progetto non si conclude, però, con l’inaugurazione dell’opera, perché nei prossimi giorni effettueremo una donazione al Centro Antiviolenza per supportare concretamente l’attività delle professioniste che vi operano e che rappresentano ormai un punto di riferimento reale per tutte le Donne di questo territorio”.

La Cerimonia inaugurale dell’opera si è tenuta, come da tradizione, la mattinata del 25 Novembre alla presenza di studenti, cittadini e realtà associative che hanno sposato la causa. Introdotta da Francesco Ciccone, che segue il Progetto dal 2014, l’inaugurazione è stata aperta dalla musica dell’arpista Michela Barlone, che ha anche concluso la cerimonia, seguita dai saluti della Dirigente Scolastica Abate, del Sindaco Maschietto e di una delegazione di amministratori sia di maggioranza che di opposizione, della Testimonial 2025 Alessandra Monforte, della Presidente dell’Associazione Nadyr che cura il Centro Antiviolenza da ormai dieci anni, Giovanna Pallotta. Presenti la volontaria Francesca Rizzo, il Vice Comandante della Polizia Locale Onorato Antonetti, Portavoce della Casa della Cultura Fabiola Lauretti e il Parroco di San Pietro, Don Gianni Cardillo. E’ stata letta una poesia scritta per l’occasione dalla poetessa Federica Sanguigni. Ha chiuso i lavori il saluto del Presidente dell’Associazione promotrice, Alessio Loborgo, con la consegna di un omaggio floreale alla Abate, alla Monforte e alla Pallotta.