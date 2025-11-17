Fondi, ragazza seguita tutta la domenica dallo stalker: arrestato un 52enne

FONDI – Domenica da incubo a Fondi per una 27enne pedinata per un’intera giornata da un uomo che alla fine è stato arrestato dai carabinieri per il reato di atti persecutori. L’arresto è avvenuto in flagranza differita. Dopo la denuncia sporta dalla giovane vittima, i militari della della Tenenza di Fondi hanno avviato le indagini e attraverso la visione dei filmati di sistemi di videosorveglianza hanno verificato come l’indagato avesse seguito la donna per tutta la giornata di ieri, costringendola a rinchiudersi in casa. Altri riscontri riguardano numerosi tentativi di chiamata e messaggi minatori arrivati alla giovane. L’uomo è stato posto ai domiciliari e per oggi è prevista la convalida dell’arresto con rito direttissimo.