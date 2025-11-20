Fugge al posto di blocco, poi si ribalta e ne esce illeso. Denunciato 27enne di Sezze

SEZZE – Tenta la fuga durante un posto di controllo, perde il controllo dell’auto che si ribalta durante l’inseguimento. A Sezze, denunciato dai Carabinieri un ventisettenne resistenza a pubblico ufficiale. Ieri un uomo di 27 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I Carabinieri, hanno intimato l’alt all’auto guidata da un 27enne che però, dopo aver rallentato, ha ripreso la corsa a forte velocità, dandosi alla fuga. Ne è nato un inseguimento, durato circa 15 minuti, durante il quale, il 27enne ha tentato anche di speronare l’autovettura dei militari dell’Arma, continuando la fuga per 15 chilometri, anche attraverso manovre pericolose, fino a quando, autonomamente, in via Murillo, alla vista di una ulteriore pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina che veniva dalla direzione opposta, ha perso il controllo del mezzo, uscendo di strada. Il mezzo si è ribaltato e lui è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e terminando la corsa dentro a un canale di scolo. L’uomo è stato elitrasportato presso l’ospedale San Camillo – Forlanini di Roma per le cure del caso, benché fosse vigile, cosciente e non in pericolo di vita.