Trovata l’intesa sul bilancio di Abc, dovrà essere rimodulato con unl taglio da mezzo milione

LATINA – E’ stata trovata l’intesa sul bilancio di Abc. Lo ha annunciato in una nota l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio. Il punto di caduta grazie a una modifica della prima versione della delibera con cui si respingerà il documento economico-finanziario presentato precedentemente dall’azienda, che lo ripresenterà adeguandolo al taglio da 500mila euro (corrispondente agli utili aziendali) operato dal Comune nei mesi scorsi. “Siamo contenti di aver trovato la quadra a una situazione di stallo che rischiava di minare l’equilibrio dell’Azienda che, come tutti sappiamo, gestisce a Latina un servizio quanto mai delicato come quello della raccolta dei rifiuti”, commenta l’assessore all’Ambiente che ha espresso grande soddisfazione anche a nome di tutto il gruppo Noi Moderati in consiglio comunale.
Una volta rimodulato, il bilancio 2024 dovrà essere approvato. I tempi sono strettissimi.