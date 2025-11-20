ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

servizio rifiuti

Trovata l’intesa sul bilancio di Abc, dovrà essere rimodulato con unl taglio da mezzo milione

L'assessore Addonizio: "Trovata la quadra, soddisfatti"

LATINA – E’ stata trovata l’intesa sul bilancio di Abc. Lo ha annunciato in una nota l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio. Il punto di caduta grazie a una modifica della prima versione della delibera con cui si respingerà il documento economico-finanziario presentato precedentemente dall’azienda, che lo ripresenterà adeguandolo al taglio da 500mila euro (corrispondente agli utili aziendali) operato dal Comune nei mesi scorsi.  “Siamo contenti di aver trovato la quadra a una situazione di stallo che rischiava di minare l’equilibrio dell’Azienda che, come tutti sappiamo, gestisce a Latina un servizio quanto mai delicato come quello della raccolta dei rifiuti”, commenta  l’assessore all’Ambiente che ha espresso grande soddisfazione anche a nome di tutto il gruppo Noi Moderati in consiglio comunale.

Una volta rimodulato, il bilancio 2024 dovrà essere approvato. I tempi sono strettissimi.

 

 

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto