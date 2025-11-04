ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Gaeta si accende con le Favole di Luce: torna la magia del Natale nella città del Golfo

L'inaugurazione il 9 novembre

gaeta fontana

Gaeta si prepara ad accendere la magia del Natale con la decima edizione di Favole di Luce, la rassegna che ogni anno trasforma la città in un palcoscenico luminoso a cielo aperto. L’inaugurazione è in programma per domenica 9 novembre alle 16 in Piazza della Libertà, con l’accensione ufficiale delle luminarie e un ospite d’eccezione: Paolo Belli, accompagnato dalla sua Big Band e dalla ballerina Anastasia Kuzmina, protagonista di Ballando con le Stelle.

Dopo lo spettacolo di luci, acqua e suoni della Fontana di San Francesco, il concerto gratuito di Paolo Belli aprirà ufficialmente la manifestazione, che proseguirà fino all’11 gennaio 2026. Oltre 26 installazioni luminose, videoproiezioni e lanterne artistiche animeranno le vie e le piazze di Gaeta, insieme a spettacoli itineranti, teatro dei burattini, street band, musica e performance dal vivo ogni sabato e domenica.

“Festeggiare i dieci anni di Favole di Luce è per noi un momento di grande orgoglio – ha dichiarato il sindaco Cristian Leccese –. Questa rassegna non è solo un evento natalizio, ma un progetto che ha cambiato il volto della città, rendendola viva e attrattiva anche nei mesi invernali. Proseguiamo il percorso avviato da Cosmo Mitrano, oggi consigliere regionale del Lazio, arricchendolo ogni anno con nuove installazioni e iniziative”.

Mitrano ha ricordato le origini della manifestazione: “Dieci anni fa Favole di Luce nasceva come una sfida per destagionalizzare il turismo. Oggi è un successo nazionale, frutto di sinergia istituzionale e visione condivisa”.

L’evento, promosso dal Comune di Gaeta con la Camera di Commercio LT-FR, la Pro Loco e numerosi partner, offrirà fino a gennaio un ricco calendario di appuntamenti, tra mercatini di Natale, aree food, trenini e attrazioni per famiglie. Tutti i dettagli sono disponibili su www.luminariegaeta.it.

