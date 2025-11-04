Passeggiando nella Storia, a Latina il territorio diventa laboratorio di sostenibilità

Tutto pronto per “Passeggiando nella Storia”, l’iniziativa dedicata al turismo attivo e alla valorizzazione del territorio che torna con una nuova edizione. Promossa da MIMESI’S A.p.s. / Eco House San Michele con il sostegno dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, la manifestazione porta a Latina esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e cittadini per costruire insieme un nuovo modo di vivere l’Agro Pontino: più consapevole, più sostenibile e più partecipato.

L’obiettivo è chiaro: aprire una riflessione collettiva sulle buone pratiche di mobilità sostenibile, sulle potenzialità del turismo attivo e su come la valorizzazione del paesaggio possa diventare volano di sviluppo e coesione per la comunità.

“Passeggiando nella Storia è un’iniziativa in linea con la mission dell’Ente Parco, che persegue da tempo questi obiettivi attraverso la Carta Europea del Turismo Sostenibile e la realizzazione di piste ciclabili e percorsi ciclotusitici – ha sottolineato il direttore dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, Stefano Donati:

IL PROGRAMMA: Si comincia mercoledì 5 novembre alle ore 9:00 con il convegno inaugurale all’Oasi di Villa Fogliano, ospitato nella sala Esposizione Ornitologica del Reparto Carabinieri Biodiversità. Qui esperti, amministratori e rappresentanti del territorio si confronteranno su temi che intrecciano mobilità, pianificazione urbana e custodia del paesaggio, in una mattinata di incontri e tavole rotonde pensate come vere e proprie conversazioni aperte. Giovedì 6 novembre sarà invece dedicato ai più giovani, con il workshop “Narrare il paesaggio in movimento” al Liceo Artistico M. Buonarroti, parte del programma internazionale Eco-Schools. Guidati dall’influencer e cicloviaggiatore Pietro Franzese, gli studenti apprenderanno come raccontare il territorio attraverso i linguaggi multimediali. Nel weekend, sabato 8 e domenica 9 novembre, lo spazio si farà movimento con le ciclopasseggiate gratuite: percorsi che partono dal Lago di Fogliano per toccare il Giardino Botanico, Rio Martino e il litorale di Latina.

Quattro giornate per confrontarsi, riscoprire la natura attraverso il territorio e condividere un’esperienza di turismo dolce e inclusivo. Una visione chiara e lungimirante, dalle parole del project manager di Eco House San Michele, Alberto Dandolo:

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con registrazione obbligatoria sul sito www.ecohousesanmichele.com