Ispezione dei Carabinieri in un’allevamento di bovini a Pontinia

PONTINA – Ispezione in un’azienda agricola venerdì mattina. I Carabinieri di Pontinia e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina hanno controllato un’azienda impegnata nell’attività di allevamento di bovini da latte. Il titolare dell’azienda, un uomo di 30 anni del luogo, è stato denunciato per i reati di mancata formazione e relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Per lui una multa di oltre 2.500.00 euro. Durante il controllo i Carabinieri hanno vagliato la posizione di un lavoratore di nazionalità indiana che, compiutamente identificato, è risultato in regola sia sul territorio Nazionale che per quanto attiene alle preventive comunicazioni di assunzione.