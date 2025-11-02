ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Tutela del Lavora

Ispezione dei Carabinieri in un’allevamento di bovini a Pontinia

Multa per il titolare di 2500euro

PONTINA – Ispezione in un’azienda agricola venerdì mattina.  I Carabinieri di Pontinia e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina hanno controllato un’azienda impegnata nell’attività di allevamento di bovini da latte. Il titolare dell’azienda, un uomo di 30 anni del luogo, è stato denunciato per i reati di mancata formazione e relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Per lui una multa di oltre 2.500.00 euro.  Durante il controllo i Carabinieri hanno vagliato la posizione di un lavoratore di nazionalità indiana che, compiutamente identificato, è risultato in regola sia sul territorio Nazionale che per quanto attiene alle preventive comunicazioni di assunzione.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Novembre 2025
L M M G V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto