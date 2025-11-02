ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Bimbo di due anni cade urtato dalla bici di una bambina in pieno centro a Latina

Discussione tra i genitori dei bambini. Il piccolo medicato non è grave

Paura ieri pomeriggio a Latina in pieno centro dove un bambino di circa due anni è caduto dopo essere stato urtato accidentalmente dalla bici guidata da una bambina, mentre camminava vicino ai genitori, all’interno della zona pedonale nel centro di Latina. La bambina si sarebbe poi allontanata con il padre dopo una breve discussione con i genitori del piccolo. E’ intervenuta la Polizia Locale ed un’ambulanza che ha soccorso il bambino di due anni, medicato sul posto una per una lesione riportata al volto durante la caduta, poi trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti per gli accertamenti, ma le sue condizioni comunque non sono gravi. L’episodio è avvenuto intorno alle 18 in prossimità dell’incrocio tra corso della Repubblica e via Pio VI. Per ricostruire l’accaduto saranno al vaglio le immagini delle telecamere della zona.

 

