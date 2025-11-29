La nave mercantile allontanata dai porti del Mediterraneo potrà lasciare Gaeta

Potrà lasciare il porto di Gaeta la nave mercantile trattenuta lo scorso 21 ottobre a causa di gravi carenze sulla sicurezza della navigazione, sulle condizioni di vita dell’equipaggio di nazionalità siriana e sulla sicurezza dell’ambiente marino e costiero riscontrate dagli ispettori Port State Control del Comando regionale della Guardia Costiera del Lazio. Il sistema internazionale utilizzato dalla Guardia Costiera per il monitoraggio delle navi che arrivano nei porti italiani aveva allertato il team di ispettori specializzati in sicurezza della navigazione del Coordinamento regionale di Civitavecchia circa la possibilità che il cargo battente bandiera Comoros proveniente da Algeri e diretto a Gaeta potesse presentare un alto livello di rischio. ed effettivamente la situazione è apparsa immediatamente critica. Oltre 25 le irregolarità, gran parte delle quali molto gravi, riscontrate dopo una accurata ispezione durata oltre 12 ore.

Il mercantile potrà lasciare il porto di Gaeta per raggiungere un cantiere estero, dopo aver riparato durante i 40 giorni di fermo la maggior parte delle avarie riscontrate. La Guardia Costiera di Gaeta ha bandito la nave da gran parte dei porti affacciati sul Mediterraneo e sarà autorizzata a rientrarvi solo a seguito di una re-ispezione approfondita. La vicenda è stata seguita con attenzione anche dall’Amministrazione comunale di Gaeta e dal Comando Interregionale Marittimo Centro e Capitale.