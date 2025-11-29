Aprilia. Impianto di trattamento e recupero di rifiuti sotto sequestro

APRILIA – Stamattina i militari del NIPAAF del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina, coadiuvati, dal Nucleo CC Forestale di Cisterna, hanno dato esecuzione al Decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Latina all’intero insediamento industriale in località “Cossira” nel Comune di Aprilia, che si occupa del trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti organici e umido, finalizzata sia alla produzione di “compost” che di biogas. Denunciato l’Amministratore delegato dell’azienda e del responsabile della sede operativa di Aprilia per aver provocato, nei casi non consentiti dalla legge e comunque oltre i limiti di tollerabilità, esalazioni maleodoranti tali da a molestare gli abitanti delle zone limitrofe senza utilizzare sistemi efficaci contro l’abbattimento di tali miasmi nauseabondi. Sono stati anche denunciati per aver effettuato uno scarico sul suolo non autorizzato di reflui industriali che ha invaso terreni agricoli confinanti di proprietà di terzi e per non aver osservato la corretta gestione dei rifiuti pericolosi originati dal processo produttivo, immettendoli, nella condotta sotterranea delle acque meteoriche con lo scopo di smaltirli illecitamente, nel terreno circostante tramite dispersione. E’ stato nominato dal tribunale un Amministratore Giudiziario, iscritto alla Sezione Esperti in Gestione Aziendale, nominato dal Tribunale, che permetterà il mantenimento dell’attività dell’insediamento industriale.