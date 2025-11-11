Latina, aveva 65 cartucce di vario calibro in casa, denunciato un 50enne

LATINA – Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio cd. “Alto impatto”, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e al traffico di sostanze stupefacenti svolti da militari del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, con il supporto di personale della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio.

I controlli effettuati nel fine settimana hanno portato alla denuncia di un uomo di 50 anni di Latina, già noto alle forze di polizia, per il reato di detenzione illegale di munizioni. L’uomo, notato mentre era a piedi è stato fermato e durante la perquisizione gli è stata trovata addosso una cartuccia cal. 7,65. La perquisizione estesa a casa ha poi portato alla scoperta di ben 65 cartucce di vario calibro (cal. 32, 12 e 7,65), illegalmente detenute.