Monumento ai Caduti di Borgo Grappa, affidati i lavori di manutenzione straordinaria

LATINA – Partiranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria del Monumento ai Caduti di Borgo Grappa per un importo complessivo di circa 18mila euro. “Questa iniziativa s’inserisce in un più ampio programma di riqualificazione e valorizzazione dei borghi del nostro territorio, con l’obiettivo di promuovere una cultura diffusa del rispetto, della memoria e della partecipazione civica”, ha spiegato la sindaca Matilde Celentano.

L’affidamento dei lavori fa seguito ad una deliberazione di giunta approvata a luglio 2025, su indirizzo dell’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, con delega anche ai Borghi.

“Il tema – ha sottolineato l’assessore Muzio – è stato trattato anche nella commissione consiliare ‘Pianificazione’, presieduta da Serena Baccini, in un clima di condivisione del percorso adottato dalla giunta per i monumenti ai caduti di tutte le guerre. Commissione che si era conclusa con un via libera al ripristino del decorso del Monumento di Borgo Grappa, che si trova nel parco antistante la parrocchia di San Giuseppe”.

Il restauro dei Monumenti ai Caduti, da un punto di vista amministrativo, ha visto il coinvolgimento del Demanio e della competente Soprintendenza. Un anno fa era stato completato il restauro del Monumento ai Caduti di Borgo Faiti.