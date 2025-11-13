Latina, botte alla madre e alla vicina intervenuta per difenderla: arrestata una donna

LATINA – Ha insultato, minacciato e aggredito la madre convivente, una donna di 71 anni, creando in casa un clima di paura e sopraffazione che ha costretto la vittima a lasciare casa. La protagonista di questi fatti, una donna, è stata arrestata dalla polizia su ordine emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Latina. L’episodio più grave si sarebbe verificato il 24 luglio 2025, quando la donna avrebbe colpito la madre con pugni, calci e tirandole i capelli, causandole lesioni e minacciandola di morte e nonostante fosse già destinataria di un provvedimento di ammonimento del Questore per precedenti condotte violente. Nel corso dello stesso episodio, avrebbe inoltre aggredito una vicina di casa accorsa in aiuto della vittima, provocandole una frattura dell’omero e contusioni multiple.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina e condotte dalla Squadra Mobile, hanno permesso di ricostruire un quadro di gravi e ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica all’interno del nucleo familiare. La ricostruzione dei fatti si fonda su numerosi interventi della Polizia di Stato, sulle denunce sporte dalle persone offese, sulle testimonianze dei vicini e sulla documentazione sanitaria acquisita, oltre che sulle immagini di videosorveglianza raccolte dagli investigatori nel luogo in cui i fatti si sono verificati.

Un quadro di gravi indizi che hanno spinto il giudice a decidere per la misura cautelare più severa.