cronaca

Latina donna picchiata nella casa dove fu sbranata Patricia: divieto di avvicinamento per il proprietario

L'uomo accusato di maltrattamenti e per il precedente episodio è indagato per omicidio colposo

LATINA – Una donna è stata soccorsa in strada in via del Piccarello da una Volante che si trovava in giro di perlustrazione sul territorio. Era scossa, piangente, portava addosso segni di botte e persino di un morso umano e aveva raccontato agli agenti di essere stata picchiata dal compagno. E’ accaduto il 20 ottobre scorso. Nelle scorse ore all’aggressore,  un 40enne di Latina, è stato notificato il divieto di avvicinamento alla vittima con obbligo di portare il braccialetto elettronico essendo emersi anche altri episodi di maltrattamenti. L’uomo era già al centro di un’altra indagine per un fatto agghiacciante: nell’abitazione dove sono avvenuti i fatti, a gennaio scorso, morì sbranata da un branco di pittbull di proprietà dell’indagato, Patricia Mashitelaha 26 anni. Lui non era in casa, ma è accusato di mancata custodia e indagato per omicidio colposo.

Nelle scorse ore gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito anche un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’indagato, ha più volte violato le disposizioni del provvedimento recandosi in luoghi frequentati dalla donna e il Giudice ha disposto la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari, da eseguire con l’applicazione del braccialetto elettronico.

