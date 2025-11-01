Suicidio di Paolo, la lettera aperta dell’Iti Pacinotti alla comunità

SANTI COSMA E DAMIANO – A distanza di un mese e mezzo dal suicidio di Paolo Mendico, il 14 enne di Santi Cosma e Damiano avvenuto l’11 settembre, a poche ore dal rientro in classe dopo le vacanze scolastiche, la scuola condivide con la comunità una lunga e dura lettera in cui si difende e difende gli alunni coinvolti nei fatti oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Cassino e della Procura per i Minorenni di Roma. L’ipotesi al vaglio – come è noto – è quella dell’istigazione al suicidio, per verificare che il gesto estremo del minorenne non sia stato frutto della disperazione causata da atti di bullismo subiti in classe, che la famiglia Mendico ha sostenuto di aver segnalato più volte.

Per la scuola invece “è stato falsamente raccontato un ambiente ostile”, ma nell’analisi fatta a ritroso all’interno dell’istituto “nulla è emerso che possa configurarsi come bullismo e nulla avrebbe potuto far presagire una sofferenza in Paolo”. Il Pacinotti parla di “vorace macchina del fango” e della necessità di “trovare il capro espiatorio” mentre “la morte di Paolo Mendico ha lasciato la scuola nello sconforto più totale”.

Secondo il punto di vista dell’Istituto “Paolo, a differenza di quanto mediaticamente divulgato, era ben integrato all’interno del gruppo classe, un gruppo con tratti di vivacità a volte non facili da gestire, ma caratterizzato da rapporti paritetici e mai prevaricanti”. Si legge però poi che la scuola comprendendo le “esigenze educative degli alunni”, ha previsto, per quella classe in particolare, “incontri educativi e sportelli di ascolto”.

In conclusione, la ricostruzione dei fatti così come emersa fino ad ora per la scuola è menzognera, “non vi sono risposte facili, né immediate” e in sostanza non c’è responsabilità della comunità scolastica del Pacinotti, piuttosto bisogna guardare al momento storico: “Vogliamo davvero credere alle semplificazioni che in queste settimane hanno portato il mondo della scuola ad essere considerato responsabile di un evento la cui tragicità dovrebbe, piuttosto, indurre l’intera società ad interrogarsi seriamente sulla deriva di solitudine, incomunicabilità e abbandono in cui molti giovani stanno consumando la propria esistenza?”, è il quesito posto nella lettera aperta.