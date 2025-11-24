ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

GUARDIA DI FINANZA

Latina, frode su crediti d’imposta, sequestri per oltre 14milioni di euro

Ci sono anche professionisti per sul pontino

Passa anche per la provincia di Latina,  l’operazione della guardia di finanza, su frodi sui crediti d’imposta. L’articolata indagine in materia di indebite compensazioni di crediti d’imposta, delegata al Gruppo di Formia e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stato disposto  il sequestro di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per oltre 14 milioni di euro. L’attività, che ha riguardato 42 soggetti, è stata eseguita dalle Fiamme Gialle di Formia, le quali hanno avviato approfondimenti e indagini a seguito di una segnalazione dall’Agenzia delle Entrate, relativa a presunte condotte anomale e “a rischio” da parte di alcuni soggetti abilitati ad apporre visti di conformità sulle dichiarazioni fiscali recanti crediti d’imposta.  Ci sarebbero anche diversi imprenditori e professionisti del Sud pontino, residenti a Minturno, Formia e Santi Cosma e Damiano.

