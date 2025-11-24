ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Camion fuori strada sulla 148 Pontina altezza Piccarello a Latina , rallentamenti

LATINA – Incidente stradale sulla Statale 148 Pontina prima delle 15, dove un mezzo pesante è uscito di strada all’altezza della rotonda che porta al Piccarello a Latina, il mezzo pesante è finiti sulla cunetta laterale. Il conducente del camion in ambulanza per le cure del caso sembra essere in buone condizioni. Sul posto, Polizia e due squadre dei Vigili del Fuoco per rimettere il messo su strada in bilico al margine della carreggiata.

