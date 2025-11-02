ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Spaccio

Nonno pusher denunciato ad Aprilia. A 84 anni ancora in piena attività

Il suo cliente segnalato alla prefettura

Neanche l’anziana età lo ha fatto desistete dallo spacciare droga e per questo ad Aprilia i Carabinieri hanno denunciato  un uomo di 84 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tutto è nato dal controllo di un 63enne trovato con una modica quantità di cocaina che poco prima aveva avrebbe acquistato dal nonno pusher così i carabinieri si sono recati a casa dell’uomo che ha tentennato nell’aprire la porta di casa, forse per disfarsi della sostanza stupefacente o comunque di materiale o oggetti illecitamente detenuti. I Carabinieri hanno rinvenuto materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e  la somma di oltre 200 euro in contanti in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il 63enne è stato segnalato alla Prefettura, quale assuntore di sostanza stupefacenti.

 

