Ponza, trecento tonnellate di rifiuti in una discarica abusiva sull’isola lunata: scatta il sequestro

PONZA – E’ stata sequestrata a Ponza una discarica abusiva su cui giacevano tonnellate di rifiuti, anche speciali. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Ponza e della IV Squadra Unità Navali di Ponza, dipendente dalla Sezione Operativa Navale di Gaeta, hanno individuato a Cala dell’Acqua un’estesa superficie di circa 600 metri quadrati, soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, dove venivano sversati in maniera incontrollata e del tutto fuori legge materiale di risulta, inerti da demolizione, legname, plastica, imballaggi e altri scarti di lavorazione edile, quantificati in oltre 280 tonnellate e depositati direttamente sul terreno. Il sito posto sotto sequestro era anche privo di recinzione e liberamente accessibile.