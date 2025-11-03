ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cala dell'acqua

Ponza, trecento tonnellate di rifiuti in una discarica abusiva sull’isola lunata: scatta il sequestro

L'operazione della Guardia di Finanza

PONZA – E’ stata sequestrata a Ponza una discarica abusiva su cui giacevano tonnellate di rifiuti, anche speciali.  Le Fiamme Gialle della Tenenza di Ponza e della IV Squadra Unità Navali di Ponza, dipendente dalla Sezione Operativa Navale di Gaeta, hanno individuato a Cala dell’Acqua un’estesa superficie di circa 600 metri quadrati, soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, dove venivano sversati in maniera incontrollata e del tutto fuori legge materiale di risulta, inerti da demolizione, legname, plastica, imballaggi e altri scarti di lavorazione edile, quantificati in oltre 280 tonnellate e depositati direttamente sul terreno. Il sito posto sotto sequestro era anche privo di recinzione e liberamente accessibile.

 

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Novembre 2025
L M M G V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto