Rissa alle autolinee, cittadino straniero aggredisce la Polizia, fermato con lo spray urticante

LATINA – C’è stata una rissa nella zona delle autolinee nel pomeriggio e sul posto è arrivata la Volante della Polizia che ha arrestato in flagranza di reato un uomo di origini nordafricane, accusato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L’arrivo degli agenti aveva infatti messo in fuga i partecipanti alla rissa, ma nel corso delle ricerche in zona, gli agenti hanno notato un uomo di origini straniere che teneva in mano un tondino di ferro lungo circa un metro, che ha gettato a terra alla vista della pattuglia.

Gli operatori, si sono avvicinati per procedere all’identificazione dell’uomo e sono stati aggrediti, uno dei poliziotti è stato colpito al ginocchio. Per immobilizzare l’uomo si è reso necessario l’utilizzo dello spray urticante. Condotto in Questura, l’uomo ha continuato a manifestare un comportamento aggressivo, rendendo necessario anche l’intervento del personale sanitario per calmarlo.arrestato per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Latina, in attesa del rito direttissimo.