Incendio doloso brucia le colline tra Sonnino e Terracina, fiamme nel bosco di querce secolari

SONNINO – Un incendio doloso appiccato in quattro diversi punti nel tardo pomeriggio di ieri ha devastato le montagne tra Sonnino e Terracina. Il bilancio è drammatico e per questa mattina è previsto l’intervento dei mezzi aerei. La zona dell’incendio è estesa fino a Campo Soriano dove ha raggiunto il bosco di querce secolari. Sul posto vigili del fuoco e la protezione civile comunale, ma i mezzi aerei con l’arrivo del buio non sono potuti intervenire e le fiamme hanno continuato a camminare.

Il sindaco di Sonnino Gianni Carroccia racconta quanto accaduto e il grande senso di impotenza e di rammarico di fronte alla distruzione di un patrimonio di tutti: “E’ rimasto il deserto assoluto. Non resteremo inerti, abbiamo il dovere di individuare i responsabili. Abbiamo qualche elemento, ma vogliamo appurare meglio prima di parlare”.