Rissa sul lungomare di Gaeta, identificati e denunciati quattro uomini

GAETA – La Polizia di Stato di Gaeta ha denunciato all’Autorità Giudiziaria quattro persone, tutti di nazionalità straniera, indiziati di aver preso parte ad una rissa avvenuta a Gaeta il 4 novembre quando, intorno alle ore 21.05, la Squadra Volante del Commissariato di Gaeta impegnata in un servizio di controllo del territorio, era intervenuta sul Lungomare Caboto. Gli agenti aveva trovato due uomini feriti nei pressi di una frutteria e diverse cassette di frutta rovesciate sul marciapiede.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che la lite sarebbe scaturita da un diverbio sorto poco prima tra uno dei soggetti coinvolti e un altro uomo, degenerato rapidamente in un confronto fisico al quale si sarebbero poi uniti i rispettivi familiari. Durante la rissa, secondo quanto riferito da uno dei partecipanti, sarebbe stato utilizzato anche un oggetto da taglio, non rinvenuto tuttavia sul luogo dell’intervento. Tutti i protagonisti della vicenda sono stati identificati e successivamente accompagnati al Pronto Soccorso di Formia per le cure del caso. Uno di loro è tuttora ricoverato presso il reparto di ortopedia con una prognosi di 30 giorni.

I quattro presunti partecipanti alla rissa sono stati identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria. E’ inoltre in corso di valutazione l’applicazione nei confronti dei soggetti di misure di prevenzione.