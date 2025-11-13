Aprilia – I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 54 anni, già noto alle forze di polizia, in esecuzione dell’ordine di espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina. L’uomo dovendo espiare la pena di 6 mesi, poiché riconosciuto colpevole di furto aggravato, reato commesso nel 2010 in Aprilia è stato portato presso il proprio domicilio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.
Aprilia: i Carabinieri arrestano un cinquantaquattrenne, condannato per furto aggravato
