Sezze revoca il vecchio Piano regolatore, Lucidi: “Serve uno strumento urbanistico coerente con i bisogni attuali”

SEZZE – Durante la seduta del Consiglio comunale di Sezze del 28 ottobre scorso, è stata approvata la revoca di una delibera, la numero 18 del 16 marzo 2012, con cui era stato adottato il Piano Urbanistico Comunale Generale (P.U.C.G.). “Una decisione che segna un cambio di passo strategico decisivo e che guarda al futuro della pianura di Sezze, area ritenuta chiave per lo sviluppo economico, residenziale e sociale della città”, dicono dall’amministrazione guidata dal sindaco Lidano Lucidi, sottolineando come per l’approvazione del precedente piano regolatore c’erano voluti 15 anni (dal 1997), anni in cui “la città si è sviluppata in modo diverso da quanto previsto allora, cioè nel 2012; ed ora siamo nel 2025… Le esigenze del territorio sono cambiate completamente, il mondo è cambiato”.

“La revoca di quel provvedimento – afferma il primo cittadino che ha illustrato la delibera in Consiglio Comunale – consente di superare un impianto ormai datato e di impostare un nuovo strumento urbanistico coerente con i bisogni attuali, in particolare nella pianura”.

Per Lucidi “il vecchio piano regolatore era ormai fuori dal tempo ed era inutile portare a termine un iter iniziato quasi 30 anni fa” spiegando la scelta di “azzerare tutto” per “lavorare sullo sviluppo urbanistico della pianura, che dovrà essere oggetto di importanti interventi di ammodernamento con l’implementazione di infrastrutture che la renderanno più moderna e attrattiva, approfittando dell’importante volano rappresentato della presenza della stazione ferroviaria e di alcune arterie stradali”.

“Lo sviluppo economico e sociale di Sezze non può prescindere da questo dato – ha dichiarato il sindaco – . Nei prossimi mesi la nostra amministrazione raccoglierà istanze, idee e progetti al fine di ridisegnare questa parte importante del territorio che dovrà diventare attrattiva non solo per le politiche abitative, ma anche per le politiche economiche, con nuovi insediamenti produttivi, senza dimenticare la rigenerazione di quelli esistenti”.