Spuntano fiori rossi in Parco Falcone e Borsellino: sono le nuove lampade della zona relax

LATINA – Papaveri alti alti, come nella canzone Papaveri e Papere di Nilla Pizzi, sono apparsi in Parco Falcone e Borsellino a Latina, dove è cominciata anche la prima opera di pulizia dalle erbacce. Nel parco cittadino, chiuso per lavori da dicembre di due anni fa cominciano ad apparire i nuovi arredi.

Secondo quanto previsto dal progetto di rigenerazione urbana dei “Progettisti Di Girolamo Engineering Srl”, la progettazione ha avuto come obiettivo la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione di tipo tradizionale, che è stato installato da tempo, mentre alcune luci “sono state scelte anche ad “arredo” delle aree funzionali, come la Lampada Tulipano Maxxi Poppy 1 Viabbizuno, presente nella zona relax”.

Ecco che cosa sono i fiori rossi, non papaveri, come sembrerebbe guardandoli dall’esterno, ma lampade ispirate al fiore olandese per eccellenza, il tulipano, appunto.

Intanto è corsa contro il tempo per completare i lavori. Il cantiere dovrebbe chiudersi il 19 dicembre e il Comune vorrebbe riconsegnare l’area ai cittadini il 18 dicembre, giorno in cui la città festeggerà i suoi 93 anni. Inoltre, fra un mese circa, il 26 dicembre, passerà da Latina la torcia olimpica dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 che nel suo percorso dovrebbe anche entrare nell’area verde prima di approdare in Piazza della Libertà (la partenza è alla rotatoria del Piccarello) dove l’ultimo dei 38 tedofori che si daranno il cambio lungo il tragitto portando la fiamma, accenderà il braciere olimpico.