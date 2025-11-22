Fugge all’alt della polizia, inseguimento tra Gaeta e Formia: auto a noleggio ma non aveva la patente

GAETA – Nonostante l’alt della polizia, non si è fermato opponendo resistenza al controllo e risultando poi alla guida senza patente, in quanto mai conseguita. E’ accaduto durante i servizi di pattugliamento svolti dalla Squadra Volante del Commissariato di Gaeta sul Lungomare Caboto, quando hanno intimato l’alt al conducente di un’autovettura che invece di fermarsi ha improvvisamente accelerato, costringendo uno degli operatori a spostarsi per evitare di essere investito.

Il veicolo si è dato alla fuga in direzione Formia ad alta velocità, oltrepassando un incrocio nonostante il semaforo rosso, ne è nato un inseguimento e la polizia ha raggiunto e bloccato l’uomo nei pressi della rotatoria del porto commerciale di Gaeta. Il conducente ha tentato di giustificare la sua condotta sostenendo che il passeggero necessitasse di cure mediche urgenti, senza saper dire per quale motivo. I due, dopo gli accertamenti sanitari richiesti per il passeggero, sono stati accompagnati presso gli Uffici del Commissariato e dai controlli documentali è emerso che il conducente era alla guida pur non avendo mai conseguito la patente, e anche il passeggero è risultato privo di titolo di guida. Ma non è tutto.

La perquisizione personale e veicolare -. spiegano dalla polizia – ha portato al rinvenimento di scocche di specchi retrovisori, tipicamente impiegate nella cosiddetta “truffa dello specchietto”. L’auto, di proprietà una società di noleggio, inoltre risultava segnalata sui sistemi interforze poiché spesso utilizzata da soggetti dediti a truffe e reati contro il patrimonio ed entrambi gli occupanti sono risultati avere numerosi precedenti e denunce per reati contro il patrimonio, truffe, contrabbando, ricettazione e altre condotte illecite.

Il conducente è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale (art. 337 C.P.). Avanzata per i due anche la proposta per l’emissione di un divieto di ritorno per tre anni nel Comune di Gaeta.