Stelle Michelin, un pensiero alla sommelier Mara Severin. Confermati Acquapazza e Materiaprima

LATINA – E’ arrivato dal palco della Michelin, l’omaggio a Mara Severin la sommelier 31enne di Sabaudia morta nel crollo del ristorante «Essenza» a Terracina. Il locale guidato dalla chef Simone Nardoni, tutt’ora sequestrato dopo la tragedia, ha perso la stella conquistata per due anni consecutivi. A Mara, che prima di rimanere uccisa sotto le macerie ha fatto uscire alcuni clienti di fatto salvandoli, è stato dedicato il premio Miglior sommelier dell’anno. E’ stata la vincitrice, Anna Capraro a rivolgere un pensiero alla professionista.

Michelin ha confermato una stella allo storico ristorante Acquapazza a Ponza di Gino Pesce, e a Materia prima dello chef Fabio Verrelli D’Amico a Pontinia. Sono in tutto 27 i ristoranti del Lazio a una stella.