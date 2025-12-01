ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

A Latina nasce G>9, la nuova community di professionisti, imprenditori e innovatori

Il presidente Manolo Quaglia: "Non siamo l'ennesimo club esclusivo, crediamo nella forza della collaborazione"

LATINA – Nasce ufficialmente G>9, la nuova associazione che riunisce una community composta da professionisti, imprenditori e innovatori che credono nella forza del networking  autentico e della collaborazione reale. “Lo slogan dell’associazione, Meet and Build – Costruiamo valore, insieme, sintetizza lo spirito con cui il movimento, nato poco più di un anno fa, ha scelto di strutturarsi
formalmente”, spiega il presidente Manolo Quaglia.
Galeotto fu un pranzo tra amici, un gruppo iniziale di nove persone che ha aggregato in poco tempo oltre 50 membri. “Siamo partiti da pranzi di lavoro tra persone che avevano voglia di confrontarsi, grazie all’intuizione e alla visione di Andrea Bellamio – racconta Quaglia – Oggi siamo una vera comunità, che ha scelto di darsi regole, una visione e un’identità riconoscibile. Questo primo evento ufficiale è un modo per brindare alle feste in arrivo e iniziare a confrontarci sulle prossime sfide. G>9 non nasce per replicare i tradizionali modelli di networking, l’obiettivo infatti è creare un luogo dove le persone, le relazioni e la condivisione di valore siano al centro. Non siamo l’ennesimo club esclusivo”.

Ne abbiamo parlato con lui per Gr Latina. “Ci interessa  – ci ha detto Manolo Quaglia – costruire un ambiente in cui ci si senta meno soli nelle scelte quotidiane, dove si possano condividere esperienze, strategie e responsabilità. Pensiamo che solo così sia possibile generare reali opportunità”.

 

