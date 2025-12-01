Noi Moderati: La delegazione di Latina annuncia una fase di crescita 

ROMA – Sono stati tre giorni di confronto politico che hanno ribadito un dato ormai evidente: in Italia esiste un’area vasta, oggi maggioritaria nel Paese reale, che chiede una politica sobria, moderata, fondata sui contenuti e non sull’esasperazione dei toni. Si è conclusa ieri a Roma l’Assemblea nazionale di Noi Moderati alla presenza dei principali leader del centrodestra – dalla Premier Giorgia Meloni ai due vice Presidenti Matteo Salvini e Antonio Tajani, ai Ministri Crosetto e Nordio.

Alla tre giorni ha partecipato anche la delegazione della provincia di Latina, composta dal coordinatore provinciale Alessandro Paletta, dall’assessore all’Ambiente del Comune di Latina Franco Addonizio e dal gruppo consiliare formato dal capogruppo Maurizio Galardo e dai consiglieri Nicola Catani ed Emiliano Licata.

“Noi Moderati – afferma il coordinatore provinciale, Alessandro Paletta – è oggi lo spazio politico più autentico per chi, nel centrodestra, vuole costruire e non distruggere, per chi vuole contenuti e non scontri. Latina ha bisogno di una politica che ascolti e dia risposte concrete. L’obiettivo politico di Noi Moderati è portare serietà, dialogo e una visione e lungo termine per le nostre città. Il lavoro dei prossimi mesi – ha spiegato ancora l’avv. Paletta – sarà interamente dedicato al rafforzamento del partito sul territorio provinciale. Sono già in corso contatti avanzati con amministratori, rappresentanti civici e figure del mondo professionale che hanno manifestato la volontà di aderire al progetto di Noi Moderati. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi sono previsti nuovi ingressi che contribuiranno a consolidare ulteriormente la presenza del partito nella provincia di Latina in vista delle prossime scadenze elettorali. Stiamo crescendo – sottolinea il coordinatore provinciale – e continueremo a farlo perché rappresentiamo una domanda politica reale. Noi Moderati vuole essere la casa del mondo civico e dell’elettorato centrista che negli ultimi anni si è rifugiato nell’astensione. A Latina c’è spazio, c’è bisogno e c’è voglia di una politica più responsabile. Noi ci siamo e saremo sempre più presenti sull’intero territorio provinciale”.

Durante l’assemblea è stata, inoltre, lanciata la fase costituente del Comitato per il Sì al referendum sulla giustizia, un segnale di un impegno riformatore che guarda al merito, alle istituzioni e al buon funzionamento del sistema.