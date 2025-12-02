Sabaudia, duna “Bella e fragile”, il progetto di Pangea per imparare a conoscerla e preservarla

SABAUDIA – Prende il via l’iniziativa “Bella e fragile”, promossa dall’Istituto Pangea ETS nell’ambito del Progetto Europeo Interreg Euromed Coastrust con l’obiettivo principale di sensibilizzare studenti, cittadini e turisti alla tutela dell’ambiente dunale del Parco Nazionale del Circeo.

“La duna costiera è un ecosistema prezioso ma molto vulnerabile: conoscerla è il primo passo per proteggerla”, dicono gli esperti dell’Istituto Pangea che hanno organizzato attività guidate dedicate a scuole e comunità locale, durante le quali saranno utilizzate tecniche di Interpretazione Ambientale per far conoscere la biodiversità dunale e riflettere sull’impatto dei rifiuti.

PER LE SCUOLE – Per quanto riguarda il mondo della scuola, sono coinvolte complessivamente 10 classi di ogni ordine e grado dell’Istituto Giulio Cesare di Sabaudia in progetti di educazione ambientale articolati in 3 incontri che si svolgeranno presso il Museo del Mare e della Costa “M. Zei”, sulla duna del Parco e in aula per realizzare materiali comunicativi dedicati alla tutela dell’ecosistema. Tutte le classi parteciperanno poi a un evento conclusivo per presentare i propri elaborati che verrà programma entro il mese di marzo 2026.

PER CITTADINI E TURISTI – Le attività, gratuite, per cittadini e turisti sono complessivamente 8 di 2 diverse tipologie e si svolgeranno nel tratto di duna tra il centro di abitato di Sabaudia e la Via della Lavorazione (Località Bufalara) con un calendario che si aprirà lunedì 8 dicembre e proseguirà come segue: 27 dicembre, 3 e 18 gennaio, 1 e 15 febbraio, 1 e 8 marzo.

Per dettagli su orari (alcuni di mattina, altri di pomeriggio), appuntamenti, prenotazioni e altre informazioni contattare l’Istituto Pangea: 0773 511352 – 348 3617963.