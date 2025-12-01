Omicidio nelle campagne di Pontinia, arrestato l’autore è un connazionale della vittima

PONTINIA – Un 38enne indiano, Kumar Satish, è stato arrestato per l’omicidio di Singh Bagath, l’uomo trovato privo di vita sabato sera all’esterno di un’abitazione nelle campagne di Pontinia lungo la strada provinciale della Torre, da dove era anche partita la chiamata al 112. La vittima, che era già morta all’arrivo dei sanitari, presentava una profonda ferita alla testa probabilmente colpita da un oggetto pesante. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Latina ha disposto immediatamente l’ispezione da parte del medico legale, mentre i carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina hanno avviato le indagini, ascoltato e identificato i presenti e effettuato un’ispezione all’interno del casolare dove sono state trovate tracce di sangue. L’abitazione è stata posta sotto sequestro. Poco dopo l’individuazione tra gli occupanti dell’abitazione del proprietario, sarebbe stato proprio lui dopo una lite a colpire la vittima che aveva 36 anni. Per lui è scattato l’arresto.