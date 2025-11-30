Auto danneggiata in Via Don Morosini a Latina

LATINA – Un’auto è stata danneggiata nelle prime ore di questa mattina in Via Don Morosini. Sconosciuti hanno infranto il lunotto posteriore di un’utilitaria che era parcheggiata davanti la Galleria Pennacchi. Un gesto vandalico, forse il tentativo di impossessarsi di oggetti che si trovavano all’interno della vettura, non è chiaro. Quella che è nota invece è la situazione di disagio che da tempo vivono i residenti del quartiere per il profondo degrado in cui versa.