Premi Panathlon 2025 e Premio Fair Play, cerimonia di consegna al Cambellotti

LATINA – Lunedì’ 15 dicembre, alle 18, al Museo Cambellotti di Latina, in piazza San Marco, avverrà la cerimonia di Consegna dei Premi Panathlon e del Premio Fair Play. I premi Panathlon 2025 sono stati assegnati all’allenatore di beach soccer Emiliano Del Duca, campione d’Europa con la nazionale azzurra, alla campionessa ed istruttrice di karate Gina Ragazzo, al dirigente ed allenatore di atletica leggera Giampiero Trivellato. Il Premio in memoria di Francesco Mansutti, istituito due anni orsono dal Club, è stato conferito ad Andrea Minniti, cestista di valore, reduce dal campionato mondiale in Porto Rico.

Particolarmente emozionante sarà il conferimento del premio Fair Play, Gentlemen dello sport pontino. Assegnato a due straordinarie vecchie glorie del calcio nerazzurro e nazionale: Luciano Melloni e Alberto Pizzi. Menzioni d’onore al giornalista e scrittore Gianluca Atlante, alla campionessa di judo Aurelia Venditto. Premio speciale per l’impegno nel sociale a favore dei giovani diversamente abili alla Latina Basket Benacquista Assicurazioni per il progetto Wheel Power I Premi Panathlon – istituiti nel 1980 – sono un riconoscimento che il Panathlon Club di Latina conferisce annualmente a persone, atleti, personalità della provincia che si siano particolarmente distinte. Si tratta di atleti, dirigenti, giornalisti, persone che a vario titolo operano nell’ambito sportivo, possano essere indicati come esempi, non solo per risultati rilevanti conseguiti sui campi di gara, anche per la totale loro dedizione allo sport testimoniando i suoi principi e valori etici. Il Panathlon Club di Latina pontino è uno dei più longevi, avendo visto la luce nel 1958, e si propone di accompagnare lo sport cittadino oltre il compimento del centesimo anno della città di Latina.