ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

in via Diaz

Riapre a Sezze il Centro comunale Antiviolenza

Verrà gestito dal Centro Donna Lilith e presterà una serie di servizi di assistenza e sostegno

SEZZE – Riapre oggi a Sezze il Centro Antiviolenza comunale “Donatella Colasanti” presso il palazzo comunale. La struttura, in via Diaz,  si occupa dell’assistenza a donne vittime di violenza e sarà gestita dal Centro Donna Lilith. Presterà, tra gli altri, servizi di: accoglienza telefonica e in presenza, colloqui di sostegno e orientamento, presa in carico e definizione dei percorsi personalizzati, accompagnamento ai servizi territoriali, supporto legale e psicologico (se previsto), attivazione della reperibilità telefonica, secondo quanto concordato con l’Ente.

La struttura era stata inaugurata a maggio del 2024 dal sindaco Lidano Lucidi con la ex presidente del Centro Donna Lilith Francesca Innocenti alla presenza del fratello di Donatella Colasanti.

 

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto