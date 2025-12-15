Riapre a Sezze il Centro comunale Antiviolenza

SEZZE – Riapre oggi a Sezze il Centro Antiviolenza comunale “Donatella Colasanti” presso il palazzo comunale. La struttura, in via Diaz, si occupa dell’assistenza a donne vittime di violenza e sarà gestita dal Centro Donna Lilith. Presterà, tra gli altri, servizi di: accoglienza telefonica e in presenza, colloqui di sostegno e orientamento, presa in carico e definizione dei percorsi personalizzati, accompagnamento ai servizi territoriali, supporto legale e psicologico (se previsto), attivazione della reperibilità telefonica, secondo quanto concordato con l’Ente.

La struttura era stata inaugurata a maggio del 2024 dal sindaco Lidano Lucidi con la ex presidente del Centro Donna Lilith Francesca Innocenti alla presenza del fratello di Donatella Colasanti.