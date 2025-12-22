Si dimette il consigliere Gavino De Gregorio arrestato nell’inchiesta Porta Napoletana

TERRACINA – Dopo l’arresto nell’operazione Porta Napoletana era stato immediatamente sospeso dalla carica con provvedimento della prefetta di Latina Vittoria Ciaramella, in queste ore il consigliere comunale di Terracina Gavino De Gregorio ha rassegnato le sue dimissioni immediate e irrevocabili dalla carica ricoperta. Un gesto che gli era stato chiesto esplicitamente anche dal sindaco Francesco Giannetti nella cui lista l’esponente politico era stato eletto.

Nel prossimo Consiglio Comunale di Terracina, in programma domani, martedì 23 dicembre, si procederà alla surroga con l’ingresso in Consiglio del primo dei non eletti della lista Giannetti Sindaco, Giovanni Erminio Conte.

Intanto è previsto per oggi l’interrogatorio di garanzia dell’ormai ex consigliere comunale e degli altri arrestati nell’inchiesta coordinata dalla Dda di Roma e condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina. Davanti al Gip del tribunale di Roma che ha emesso l’ordinanza, compariranno anche Eduardo Marano, genero del boss del clan Licciardi, unico indagato in carcere e Michele Minale che come De Gregorio è ai domiciliari.