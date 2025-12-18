Tragedia sulla Pontina a Sabaudia, scontro tra camion e bici, muore un ciclista

SABAUDIA – Tragico incidente stradale sulla statale 148 Pontina dove un camion ha travolto un uomo in bicicletta. Nello scontro il ciclista è deceduto, da quanto si apprende si tratta di un bracciante agricolo. Ancora non è chiara la dinamica del sinistro. All’altezza del rettilineo che precede la rotatoria di Sabaudia, chiusa per i soccorsi la corsia di marcia in direzione Roma; si viaggia a senso unico alternato.

Sul posto il personale sanitario, le forze dell’ordine per i rilievi e il personale Anas intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.