Inchiesta Terracina, la prefettura sospende dalla carica il consigliere De Gregorio

TERRACINA – La prefetta di Latina Vittoria Ciaramella non ha atteso oltre e ha sospeso dalla carica il consigliere comunale Gavino De Gregorio. Accade a 36 ore dall’arresto dell’esponente politico di maggioranza nell’ambito dell’operazione dei carabinieri “Porta Napoletana” coordinata dalla Dda di Roma, scattata ieri mattina all’alba a Terracina. De Gregorio è accusato di scambio elettorale politico mafioso per i suoi rapporti con il boss del clan Licciardi Eduardo Marano finito in carcere.

Il sindaco di Terracina Francesco Giannetti intanto prende le distanze dai fatti emersi in queste ore e chiede al consigliere de Gregorio, eletto proprio con la sua lista, un passo indietro. In una nota Giannetti dichiara: “Le notizie di stampa che stanno emergendo oggi in merito all’operazione dei Carabinieri che ieri ha riguardato anche Terracina stanno delineando una situazione molto delicata per tutto il territorio dalla quale prendo con decisione le distanze, e sono certo dell’immediata disponibilità da parte del Consigliere De Gregorio a fare un passo indietro come atto di rispetto verso gli elettori, verso la Città e verso sé stesso. L’auspicio è che possa poi chiarire la sua posizione nelle sedi opportune. Nel confermare la massima fiducia nell’operato della magistratura e delle Forze dell’ordine, baluardo e garanzia di legalità, ribadisco nuovamente la mia e la nostra massima attenzione sulla correttezza e sulla trasparenza dell’operato dell’Amministrazione Comunale», queste le parole del Sindaco Francesco Giannetti.