Biblioteca comunale, la Regione Lazio finanzia “Manuzio 2026”

LATINA – La Regione Lazio finanzia il progetto presentato dal Comune di Latina per la biblioteca dal titolo “Manuzio 2026, una biblioteca che unisce: cultura, inclusione e comunità”. Si tratta – si legge in una nota dell’Ente – di 23mila che saranno impiegati per “rafforzare il ruolo educativo e sociale della biblioteca, attraverso laboratori per bambini e ragazzi, percorsi intergenerazionali, iniziative di memoria e narrazione del territorio in vista del Centenario, nuovi materiali informativi e azioni di sensibilizzazione sui temi sociali CyberBullismo, educazione civica e legalità” e di 12 12mila euro da investire sull’innovazione e sulla creazione di un settore specifico dedicato ai fumetti: mini studio per podcast e audiolibri, digital reading corner e nuovi allestimenti mobili per mostre ed esposizioni, in continuità con l’idea di cultura come esperienza accessibile e contemporanea.

“Il progetto – spiega la sindaca Matilde Celentano – è stato ammesso e finanziato su entrambe le linee previste dal bando regionale, per un importo complessivo di 35.000 euro: 23mila euro per attività culturali, educative e inclusive; 12mila euro per acquisti e azioni di ammodernamento.

L’intervento sulla biblioteca comunale s’inserisce in una visione strategica unitaria che l’Amministrazione sta portando avanti nel settore culturale, fondata sul rafforzamento delle infrastrutture culturali pubbliche – biblioteca e teatro comunale – come luoghi centrali di partecipazione, formazione e coesione sociale. Così come avvenuto con la programmazione e il rilancio del teatro D’Annunzio, anche il progetto Manuzio 2026 mira a trasformare la biblioteca in uno spazio sempre più vivo, aperto e integrato con il territorio, capace di dialogare con scuole, famiglie, associazioni e nuove generazioni”.

“Con Manuzio 2026 – afferma il sindaco Celentano, anche in qualità di assessore alla Cultura – proseguiamo lungo un percorso chiaro: costruire una politica culturale integrata che metta in rete biblioteca e teatro come luoghi complementari, capaci di parlare a pubblici diversi ma uniti da un’unica visione. È la stessa impostazione che abbiamo adottato per la programmazione del Teatro comunale e che oggi ritroviamo nel progetto sulla biblioteca”.

“Questi risultati – prosegue il sindaco Celentano – sono il frutto di una progettazione strategica solida, che guarda al presente ma soprattutto al futuro della città, in vista del Centenario di Latina. Desidero rivolgere un ringraziamento alla responsabile del Servizio Cultura, Elena Lusena, per il lavoro di progettazione e coordinamento svolto, che sta consentendo all’Amministrazione di intercettare risorse regionali e trasformarle in valore pubblico per la comunità. La biblioteca e il teatro diventano così pilastri di un unico racconto culturale, orientato alla crescita civile, all’inclusione e alla costruzione di un’identità condivisa”.