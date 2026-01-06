ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

maltempo

Piogge forti nella notte, Latina si allaga. L’allerta arancione durerà ancora alcune ore

In tutti i comuni aperti i Coc. Annullati gli eventi dell'Epifania

LATINA – Tutta la provincia di Latina è investita dall’allerta meteo arancione che durerà ancora fino al pomeriggio dell’Epifania. Forti piogge con conseguenti allagamenti in vaste porzioni del territorio e nelle città e le temperature in calo. Lunghi tratti della Pontina sono allagati con rischi per la circolazione stradale che oggi grazie al festivo è comunque ridotta rispetto ai carichi abituali.

A Latina città, criticità in centro e lungo la Circonvallazione dove in alcuni tratti sono sommersi anche i marciapiedi. Le previsioni parlavano di 7mm di pioggia nell’arco di poche ore.

Dopo l’allerta emessa il 5 gennaio dalla Protezione civile regionale, i comuni pontini hanno attivato i COC,  i centri operativi comunali: a Latina, Pontinia, Fondi, Priverno, Formia per gestire con più prontezza eventuali interventi di emergenza sui territori. Annullate tutte le manifestazioni per l’Epifania, compreso il tradizionale volo della Befana in Piazza del Popolo a Latina.

