Infortuni sul lavoro in aumento nel 2025: 66 in più rispetto all’anno precedente

LATINA – Nel periodo gennaio–novembre 2025 in provincia di Latina risultano 3.241 denunce di infortunio sul lavoro, in crescita di 66 casi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente quando erano state 3.175 denunce: una variazione pari a +2,1% (dati INAIL aggiornati al 30 novembre 2025).

“Sono dati sconcertanti, eppure destano poca attenzione rispetto all’urgenza che la situazione richiederebbe – commenta la Cgil Frosinone Latina – . Il caso della provincia di Latina d’altronde non rappresenta un unicum nella regione dove pure emerge un quadro largamente preoccupante al netto del fatto che il Lazio, ancora una volta, si aggiudica la maglia nera segnando l’incremento più elevato di un Paese che già presenta un impennata sul tema infortuni”. Sempre secondo i dati Inail aggiornati a novembre 2025, le denunce sono state oltre 40.800, con un incremento del 7% rispetto allo scorso anno e tutte le province risultano in crescita.

Il sindacato analizza poi chi sono lavoratori e lavoratrici più in pericolo sul posto di lavoro. “La ripartizione per gestione INAIL – spiegano – vede Industria e servizi con 2.292 denunce (70,7%) come componente principale, seguita dal Conto Stato con 648 (20,0%) e dall’Agricoltura con 301 (9,3%). Per i settori economici le denunce con settore determinato sono 1.656 (51,1%),

mentre 1.585 (48,9%) risultano in settore non determinato (ND). Nel perimetro dei settori determinati, si collocano ai primi posti la sanità con 177 denunce (10,7%), le costruzioni con 115

(6,9%) e il commercio al dettaglio con 114 (6,9%).

Sul versante del genere, le denunce riguardano 2.097 uomini (64,7%) e 1.144 donne (35,3%). In termini di fasce d’età, le più interessate sono i 45–54 anni con 738 denunce

(22,8%), i 55–64 anni con 669 (20,6%) e i 35–44 anni con 584 (18,0%)”.

Il sindacato chiede “maggiori investimenti su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro al fine di ridurre gli infortuni invertendo la tendenza per portarla al minimo”. “La retorica degli “episodi” e delle “morti bianche” è una deresponsabilizzazione a cui non siamo più disposti ad assistere – aggiungono da Cgil Frosinone Latina – , per questo vogliamo svelarne la sistematicità con dati certi, duri, incontrovertibili denunciando ancora una volta la sanguinosità che molto spesso il lavoro, quello privo di tutele, porta con sé”.