Abc, l’assessore Addonizio: “Senza bilanci approvati, la città resterà sporca”

LATINA – La difficile situazione di Latina sul fronte della raccolta dei rifiuti è sotto gli occhi di tutti. Un terreno su cui da mesi si sta consumando uno scontro interno alla maggioranza che non ha voluto approvare i bilanci dell’Azienda pubblica, nonostante gli aggiustamenti richiesti e operati. A intervenire con una nota in queste ore è l’assessore all’ambiente Franco Addonizio tra le cui competenze rientra la gestione dei rifiuti.

“Per quanto il mio assessorato e gli uffici dell’ambiente si siano battuti in questi anni per far funzionare ABC la realtà va detta con chiarezza: l’Azienza è ferma perché priva degli atti fondamentali di gestione non approvati dal settore finanziario. Quando succede è ormai palese e non è una scelta politica dell’assessorato ambiente. Ma il fatto è questo e la città ne è penalizzata”. Addonizio (Noi Moderati) rompe il silenzio e interviene sullo stallo che da mesi blocca ABC, l’azienda speciale del Comune di Latina.

“ABC è un’azienda che deve potere lavorare e non può essere un terreno di continuo confronto politico, né con l’Amministrazione passata né tantomeno interno al centrodestra. Come tutte le aziende ha tempi, regole e responsabilità, anche verso i propri dipendenti, che non possono essere piegate a logiche che nulla hanno a che vedere con il servizio ai cittadini. Quando si rinvia continuamente il risultato è evidente: tutto si ferma. Lo stallo sui bilanci impedisce ad ABC di programmare e di partire con il nuovo piano aziendale, già pronto, che consentirebbe di intervenire su problemi concreti e quotidiani: una raccolta differenziata che oggi non funziona come dovrebbe e una situazione di degrado che rende indispensabile una pulizia straordinaria della città. Ma senza bilanci approvati – prosegue Addonizio – l’azienda non può assumere decisioni, non può investire, non può migliorare il servizio”.

In questo quadro, l’assessore all’Ambiente, esprime piena solidarietà e fiducia nei confronti dei Revisori dei conti di ABC, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, sottolineando come abbiano sempre operato nel rispetto delle normative, dello statuto aziendale e delle prerogative loro attribuite, perseguendo obiettivi di trasparenza, legalità ed efficienza nella gestione di un servizio pubblico essenziale.

“Proprio per questo – osserva Addonizio – desta perplessità che il confronto su questioni così delicate avvenga attraverso dichiarazioni pubbliche o comunicazioni informali, al di fuori delle sedi istituzionalmente deputate. Il ruolo di garanzia richiede equilibrio, riservatezza e rispetto dei canali corretti, soprattutto in assenza di un contraddittorio”.

“Ho il dovere – conclude Addonizio – di difendere il servizio e l’interesse della città e continuerò a battermi affinchè ABC sia messa nelle condizioni di operare. Ogni ulteriore rinvio non è neutro, è una decisione politica che pesa direttamente sulla Città. Qui non è in gioco un dibattito interno, ma il funzionamento di un servizio essenziale. Ogni giorno di stallo è una responsabilità precisa e, arrivati a questo punto, qualcuno dovrà farsene carico”.

Una risposta che arriva dopo la nota con cui il resto della maggioranza di centrodestra scarica sulla precedente amministrazione “le difficoltà attuali di ABC e del servizio rifiuti”, ritenendo che affondino “le loro radici nelle scelte politiche (sbagliate, ndr) compiute durante l’amministrazione Coletta a partire dalla costituzione dell’azienda speciale che fu una decisione politica precisa di quella maggioranza e che ha segnato profondamente l’organizzazione del servizio”.

I capigruppo di maggioranza Cesare Bruni (Fratelli d’Italia), Vincenzo Valletta (Lega), Alessandro Porzi (Lista Celentano), Giuseppe Coriddi (Forza Italia), Maurizio Galardo (Noi Moderati), non fanno menzione della mancata approvazione dei bilanci, cui di recente si sono riferiti con preoccupazione anche i sindacati dei lavoratori di Abc, ma rivendica: “L’attuale amministrazione sta invece operando con grande senso di responsabilità per porre rimedio a una situazione compromessa intervenendo su criticità accumulate nel tempo e lavorando ogni giorno per rimettere ordine laddove per troppo tempo hanno prevalso disorganizzazione e approssimazione. Stiamo ponendo fine al degrado e all’incuria che abbiamo ereditato assumendoci il peso di scelte difficili ma necessarie sempre nell’interesse della città dei cittadini e dei lavoratori”.