Maxi sequestro di beni a San Basilio, c’è anche un terreno ad Aprilia

APRILIA – Un maxi blitz della polizia a Roma ha riguardato anche la provincia di Latina. Gli agenti della Divisione Anticrimine stanno eseguendo un sequestro di beni da cinque milioni di euro nella zona di San Basilio, e in particolare nei confronti dei gruppi di spaccio che gestiscono la nota «piazza della coltellata».

Il provvedimento – si legge in un flash della questura – è stato emesso dal tribunale dopo la richiesta di applicazione della misura di prevenzione da parte dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia. Circa 250 agenti stanno operando anche in comuni dell’area metropolitana e nelle province di Rieti, Latina e Frosinone.

L’attività della Polizia di Stato della Questura di Latina ha riguardato il sequestro di un terreno ad Aprilia.